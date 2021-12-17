İstanbul'da sahte alkol deposuna baskın: 1 buçuk ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da ölümlere neden olan sahte alkolün üretim ve dağıtımına ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde sahte alkol üretiminin ve dağıtımının yapıldığı en önemli depoya ekiplerce baskın düzenlendi. İstanbul'daki sahte alkolün başında olan Durmuş K. isimli şahsın beraberinde çalışan Demo D. ve Mehmet A., 1 buçuk tonluk metil alkolün dağıtımına çıkmak üzereyken yakalandı. Baskın haberini aldığı iddia edilen Durmuş K. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ensar Kıranlıoğlu