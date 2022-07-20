İstanbul'da sahte içki için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik Küçükçekmece ilçesinde çalışma yaptı. Metruk bir binanın bahçesinde kaçak/sahte alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisine ulaşan polis, tespiti yapılan adrese önceki gün operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Metruk binanın bahçesinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 7 bin 600 litre alkollü sıvı, boş 6 plastik tank, imalatta kullanılan 1 damıtma kazanı, 1 kapaklama makinesi, 400‘ü aşkın bidon kapağı, dolum için bekletilen 102 boş bidon, 2 havalandırma fanı ve 3 tane elektrikli motor ele geçirildi.

Sahte alkollere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler polisteki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

