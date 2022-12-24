İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyeti, sahte kanser, şeker, botoks ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve burada piyasaya sürme hazırlığında olan 5 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira değerinde 4 bin 384 adet sahte ilaç ile birlikte sahte ilaç yapımında ve piyasa sürülmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sahtecilik" konusu ile ilgili, tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve sahte ilaç üretim ve satışının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda sahte kanser, şeker, botoks ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilerek ve yerleşim alanlarında bulunan apartman ve dairelerde depolanan sahte ilaçların halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek için hazırlık yapıldığı tespit edildi.

Sadık Kahraman
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.