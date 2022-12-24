İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sahtecilik" konusu ile ilgili, tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve sahte ilaç üretim ve satışının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda sahte kanser, şeker, botoks ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilerek ve yerleşim alanlarında bulunan apartman ve dairelerde depolanan sahte ilaçların halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek için hazırlık yapıldığı tespit edildi.

Sadık Kahraman



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