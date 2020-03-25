İstanbul'da salgına karşı sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye para cezası

Edinilen bilgilere göre, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 'sosyal izolasyon' kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı. Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; 4 kişiye “çevreye rahatsızlık vermek” ve “çevreyi kirletmek”ten toplamda bin 496 TL idari para cezası uyguladı.

Sadık Kahraman