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İstanbul'da salgına karşı sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye para cezası

İstanbul'da salgına karşı sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye para cezası
İstanbul'da salgına karşı sosyal izolasyon kurallarına uymayan 4 kişiye para cezası

İstanbul Zeytinburnu’nda yeni tip korona virüse karşı ’sosyal izolasyon’ kurallarına uymadıkları ve çevreyi kirlettikleri gerekçesi ile 4 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 'sosyal izolasyon' kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı. Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; 4 kişiye “çevreye rahatsızlık vermek” ve “çevreyi kirletmek”ten toplamda bin 496 TL idari para cezası uyguladı.

Sadık Kahraman

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