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İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları

İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları
İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul’da sokaklara akın etti.

İstanbul’da şampiyonluk kutlamaları - Tıkla İzle


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. İstanbul'da birçok ilçede şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

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