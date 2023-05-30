İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. İstanbul'da birçok ilçede şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

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