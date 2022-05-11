İstanbul'da 'Sarı' lakaplı torbacı yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki parkta iki kişinin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, torbacının “Sarı” lakaplı Mazlum T. olduğunu tespit ederek bir süre fiziki takip yaptı. Şahsın bir eve girdiği ortaya çıkınca polis, operasyon düzenlendi. Evde Mazlum T. ile birlikte Münür A. ve Behçet T. isimli suç ortaklarıyla birlikte gözaltına aldı.

Yaklaşık 1 kilogram eroin ele geçirildi

Evde yapılan arama yapan Kağıthane polisi, 922 gram eroin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 bin 100 lira ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum T. ve Münür A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, Behçet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur

