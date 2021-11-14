İstanbul'da seçim heyecanı

Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için İstanbul'daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah saat 07.00 itibariyle sandık başına gitti. Türkiye genelinde toplam 126 sandık kurulurken, İstanbul'da seçim için Bulgaristan Başkonsolosluğu ile birlikte 26 okulda oy kullanımı yapılabilecek. İstanbul'da çifte vatandaşlık sahibi Türkler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Zeytinburnu'ndaki Dr. Reşit Galip İlkokuluna gelerek oy kullanmaya başladı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar kimlik bilgilerini göstererek oylarını kullandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan oy kullanım işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Selim Bayraktar - İsmet Aktaş



İLGİLİ HABER Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı