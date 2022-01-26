İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kalmıştı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlanması saat 09.00'a kadar uzatılmıştı. Otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin yeniden açılmasıyla sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yeniden başlayan seferler havadan görüntülendi.

2 gündür yolların açılmasını beklediğini söyleyen İrem Aslan, “Ankara'ya gidecektim. Evde kaldım, bekledim yolların açılmasını. Bugün saat 09.00 itibarıyla açılmış, bekliyoruz” dedi. Otobüs şoförü Necati Özdemir ise, “3 gündür buradayım, bekliyorum. 18 saat mahsur kaldım” şeklinde konuştu.

Günlerdir seferlerin açılmasını beklediğini söyleyen Fevzi Şener, “Böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kadar kar nedeniyle yollar kapanacaksa belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan kimse memnun değildir. Ben 3 gündür burada bekliyorum. Bu insanlar ne olacak? İzmir'e gidecektim” dedi.



Armağan Yılmaz - Melike İnal - Caner Sönmez

