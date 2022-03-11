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İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu!

İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu!
İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu!

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

VALİ  YERLİKAYA DUYURDU: OTOGARLARDAN ÇIKIŞ DURDURULDU

Moto kuryelere yasak gelirken, memurların izinli sayıldığı bugün için şehirlerarası yolculuklar da kısıtlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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