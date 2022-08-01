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İstanbul'da servis aracının bankaya daldığı anlar kamerada

İstanbul'da servis aracının bankaya daldığı anlar kamerada
İstanbul'da servis aracının bankaya daldığı anlar kamerada

Kağıthane’de servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan sürücümün direksiyon hakimiyetini kaybederek bankaya girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüs bankaya daldığı esnada bankamatikten para çeken bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu görünüyor.

İstanbul’da servis aracının bankaya daldığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Vedat Öçal (36), iddiaya göre öksürük krizine girmişti. O esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, kontrolden çıkarak önce refüje çarpmış ardından da cadde üzerindeki bankaya dalmıştı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü, ATM ile birlikte bankanın camından içeri girmişti.

Bankamatikten para çekerken ölümden döndü

Aracında kısa süreli baygınlık yaşayan sürücü yara almazken, servis aracından bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştı. Minibüsün bankaya daldığı o anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, trafik aktığı esnada kontrolden çıkan servis minibüsü bankaya dalıyor. O esnada bankamatikten para çeken bir kişi ölümden kıl payı kurtuluyor. Vatandaşlar ise panik yaşıyor.

Bankada maddi hasar meydana geldi

Öte yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale ederken yaralı Mecnun Karagöz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Kaza sonrası bankanın camları kırılırken bankaya ait bir bankamatik ise çarpmanın etkisiyle servis aracı ile birlikte bankanın içine savruldu. Servis aracı kullanılamaz hale geldi. Bankada maddi hasar meydana geldi. Sürücü şoför Vedat Öçal ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Doğan Can Cesur
 

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