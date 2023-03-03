İstanbul'da SGK binaları önünde uzun EYT kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıklamıştı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenlemenin yasalaşması sonrasında Esenyurt, Sultangazi ve Fatih ilçelerinde bulunan SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinden kuyruklara giren vatandaşlar ise düzenlemeden memnun olduğunu belirtti.

“Çok mutluyum, yıllardır bekliyordum”

EYT kanununun çıkmasının ardından SGK önünde sıraya giren Yasin Türkyılmaz, "Çok mutluyum, yıllardır bekliyorduk. İlk emekli maaşımın bir miktarını depremzede ailelere bağışlamayı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte emekli olanlara Allah maaşlarını hayırla yemeyi nasip etsin" dedi.

Kuyrukta bekleyen Selami Demirtaş isimli başka bir emekli adayı ise, "Çok şükür 30 yıl çalışıp 5 yıl emekli olmayı bekledik. Bir süre de mücadele verdikten sonra emekli olabildik. Emekli olduğumuz için mutluyuz tabi. 30 yılın karşılığını alacağız inşallah" diye konuştu.

Nurettin Aksu ise, "Teşekkür ederiz devletimize, uzun zamandır bekliyorduk. Milletimize hayırlı olsun, evraklarımızı verdik herkese hayırlı olsun" dedi.

5 seneden beri emekli olmak için beklediğini belirten Erol Çam, "İnşallah emekli olacağım 5 seneden beri bekliyorum. İnşallah hayırlısıyla emekli olacağız. Allah hayırla yemeyi nasip etsin cümlemize. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için" ifadelerini kullandı.

Erol Çalışçı da, "10 senedir emekli olacağım diye bekleye bekleye en sonunda alacağız inşallah. Son yarım saat kaldı yarım saat sonra inşallah olacağız. Hayırlısı olsun evrakları vereceğiz içeriye" şeklinde konuştu.

Hacı Yusuf adlı vatandaş ise, "Ben depremzedeyim İstanbul'dayım 19 gündür. Haberi gece 02.00'de öğrendim çok mutluyum. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun 5 yıldır bekliyorum. Normalde 3 yıl 3 ay daha vardı, çok mutluyum hasarımız büyük ama bu bizi çok mutlu etti. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun" dedi.

Hakan Polat - Mahsun Işıklı- Caner Sönmez-Emin Mert Bahçekapılı-Hasan Tik



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