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İstanbul'da siber suçlarla mücadele polisinden çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da siber suçlarla mücadele polisinden çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da siber suçlarla mücadele polisinden çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele polisi, yasadışı bahis oynatmaya yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasa dışı bahis oynatmaya yönelik 6 aylık yürüttüğü takip çalışması sonrası sabah saatlerinde İstanbul merkezli olarak Kocaeli ilinde 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Elden para alınarak kupon üzerinden oynatılan bakiye-kasa sistemi adı verilen uygulamaya dayalı ilçe temsilcilikleri oluşturarak yasa dışı bahis oynatan şahısların yakalanması için Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerde bahis oynatılan elektronik cihazlar ve aygıtlar tarandı. Öte yandan, İstanbul Anadolu yakasında Sancaktepe Fatih Mahallesi Yün Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen baskında 1ise şüpheli gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Muhammet Emin Arslan

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