İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da hafta sonu hissedilen sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkınca plajlar doldu. Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu. Çok sayıda kişi denizde yüzüp sahilde güneşlenirken, bazıları ise su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar da hem yüzdü hem de kum oynayarak eğlendi.

Ailesiyle birlikte Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na gelen Feride Tatar güneşli günün tadını çıkardıklarını söyledi. Tatar, “Hava çok güzel çocuklar da eğleniyor. Hafta sonu olmasına rağmen güzel bir gün. Güneşleniyoruz şu anda, tadını çıkarmaya çalışıyoruz havanın” dedi. Serinlemek için plaja akın eden bazı vatandaşlar da aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Sahilde seyyar satıcılık yapanlar ise satışların artmasından mutlu olduklarını dile getirdi.

Serdal Altıntepe - Armağan Yılmaz