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İstanbul'da sıcaklık değerleri artıyor

İstanbul'da sıcaklık değerleri artıyor
İstanbul'da sıcaklık değerleri artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın hafta sonu parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün en yüksek 8 derece olması beklenen hava sıcaklığı Pazar günü en yüksek 13 dereceye kadar çıkacak. İstanbul yeni haftaya ise yağmurlu girecek.

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan paylaşımda İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu; 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Bugün en düşük 3, en yüksek 8 derece olacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının, yarın en düşük 4, en yüksek 10 derece; Pazar günü ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; İstanbul, yeni haftaya yağışlı bir havayla başlayacak. Hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.

Muhammed Kaan Kundak- Sümeyye İnal
 

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