Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Esenyurt'te şiddetli yağış ve dolu etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Yağış etkisini dolu olarak da gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, saçak altlarına sığındı. Yağmurda bir ağacın altına sığınan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sokaklar dereye döndü

Eyüpsultan'da etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokaklar adeta dereye dönerken, kafelere ait sandalyeler de su birikintilerinde sürüklendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

