İstanbul'da silahlı çatışma anları kameraya yansıdı

Olay, dün öğle saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracı bozulan kişi, tamirle uğraştıkları esnada husumetlileri tarafından fark edildi. Kısa sürede iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Sokak ortasında şahıslar birbirlerine kurşun yağdırırken, vatandaşlar panikle saklanacak yer aradı. Husumetlilerine saldıran şahıslar olayın ardından hiç durmadan devam ederken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaşanan o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Vatandaş yorgun merminin hedefi oldu

Yaşanan silahlı çatışmanın ardından taraflar kayıplara karışırken, çevredeki bir parkta, aracının içerisinde oturan vatandaş yorgun merminin hedefi oldu. Gözüne mermi isabet eden vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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