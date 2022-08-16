İstanbul'da silahlı dehşette yeni görüntüler ortaya çıktı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre arkadaşı Onur K. (27) ile yolda yürüyen Hamza E.'ye (27) yoldan geçen Hakan K. iddiaya göre “ne bakıyorsunuz” diyerek laf attı. Gençlerin karşılık vermesi üzerine taraflar atasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılan Hakan K., yaklaşık 10 dakika sonra silahla geri döndü.

Tartıştığı gençlere silahla ateş açtı

Bunun üzerine çıkan kavgada Hakan K. silahla gençlere ateş açmaya başladı. Şans eseri yara almadan kurtulan gençler, silahının tutukluk yapması üzerine Hakan K.'ya saldırıp tabancayı elinden aldı. Çıkan arbedede gençlerin elinden kurtulan Hakan K. aracını yol ortasında bırakıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından iki genç, Hakan K.'nın yol ortasında kalan aracına saldırmaya başladı. Taşlarla aracın camına vurup tuzla buz eden gençler ardından üstüne çıkıp kullanılamaz hale getirdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane Asayiş ve Cinayet Büro polisi kısa sürede yakaladı

Yolun trafiğe kapandığı olay sonrasında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği polisleri, araca zarar veren şahıslardan Onur K. ve Hamza E.'nin bir otelde kaldıklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Onur K. ve Hamza E. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca gençlerle tartışıp ateş açan Hakan K. da birlikte yakalandı.

Arabaya zarar verenler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şahıslardan Onur K. ve Hamza E.'ye ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından, Hakan K.'ye ise “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerin ardından Onur K. ve Hamza E. adliyeye sevk edilirken, Hakan K. ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur

