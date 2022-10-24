İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti kamerada

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı Yahya Kahya Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi'nde bir motosiklet gasp eden silahlı şahıs, ardından Tarlabaşı'nın ara sokaklarına geldi. Şahıs ardından bir mekanın önünde duran insanlara silahla ateş açtı.

Motosikletli gasp edip insanlara ateş açtı

Olay esnasında birkaç kişi yaralanırken, saldırgan rahat tavırlarla geri dönerek motosikletine bindikten sonra kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Doğan Can Cesur

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