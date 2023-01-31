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İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Silahla karşılık verince çatışma çıktı

İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Silahla karşılık verince çatışma çıktı
İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Silahla karşılık verince çatışma çıktı

Şişli’de motosikletle seyreden kasklı saldırganlar, cadde üzerindeki iki şahsa silahlı saldırıda bulundu. Şahıslar saldırıya silahla karşılık verince ise sokakta kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırı anları kameralara yansırken, motosikletle kaçan saldırgan üst sokakta da iki kişiyi silahla vurup yaraladı. Polis motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Silahla karşılık verince çatışma çıktı - Tıkla İzle

Şişli Mecidiyeköy'de önceki ay meydana gelen olayda motosikletle sokak üzerinde seyreden kasklı iki şahıs, saat 20.00 sıralarında sokak arasından cadde üzerine geçiş yaptı. Saldırganlar ardından cadde üzerinde yaya olarak duran iki şahsa silahla ateş açtı. Saldırganlar motosikletle sokağa girerek kaçmaya başlarken, caddedeki iki şahıs saldırıya silahla karşılık verdi. Bunun üzerinde sokak üzerindeki kısa süreli bir çatışma yaşandı.

Doğan Can Cesur

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