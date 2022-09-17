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İstanbul'da silahlı ve sopalı kavga kamerada

İstanbul'da silahlı ve sopalı kavga kamerada
İstanbul'da silahlı ve sopalı kavga kamerada

Beyoğlu’nda iki grup arasındaki çıkan kavgada bir kişi elindeki sopayla diğerinin kafasına vurdu. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, başına darbe alan şahıs, kendisini vuran kişiyi tabanca ile bacağından yaraladı. Kavga anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tabancayı ele geçirerek birbirlerini yaralayan 2 şahsı gözaltına aldı.

İstanbul’da silahlı ve sopalı kavga kamerada - Tıkla İzle

Beyoğlu Hasköy'de geçtiğimiz ay saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, sokak içerisinde karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet B. sinirlerine hakim olamayarak yanındaki sopayla Oğuzhan Y.‘ye vurdu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar sağa sola kaçıştı.

Sopayla vuran şahsı tabanca ile bacağından vurdu

Oğuzhan Y. başına sopayla vuran Mehmet B.'yi tabancayla ateş açarak bacağından yaraladı. Olayın hemen ardından yaralı Mehmet B., çevredeki vatandaşların yardımıyla en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, inşaatta bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın emniyette kaydı bulunan Oğuzhan Y. olduğunu tespit etti.

Beyoğlu asayiş polisi şüphelileri yakaladı

Polis ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği kişileri takibe aldı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri Oğuzhan Y.‘yi şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında şahsın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen ve birbirlerinden şikayetçi olan iki şahıs, ifadelerinin alınması “kasten yaralama”, “tehdit-hakaret” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Silahlı ve sopalı kavga kamerada

Beyoğlu'nda yaşanan kavga anları ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların ilk başta tartıştığı, daha sonra ise bir kişinin sopayla vurması üzerine tarafların sağa sola kaçıştığı ve bu sırada bir kişinin tabancayla bir kişi bacağından vurduğu görülüyor.

Doğan Can Cesur

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