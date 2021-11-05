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İstanbul'da sis etkili oldu, Kız Kulesi kayboldu

İstanbul'da sis etkili oldu, Kız Kulesi kayboldu
İstanbul'da sis etkili oldu, Kız Kulesi kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ ile sis uyarısı akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Üsküdar’daki Kız Kulesi zaman zaman sisin etkisiyle kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkisini göstermeye başladı. Bostancı D-100 Kadıköy yönünde sisin etkisi ile uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de zaman zaman sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar sahil yolunda Kız Kulesi'ni izlemeye gelen vatandaşların ise sis yüzünden yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Muharrem Çam
 

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