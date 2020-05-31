İstanbul'da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi

Pendik Belediyesi tarafından kurulan ekip, sıcakların artmasıyla beraber sivrisinekle mücadele çalışmalarına hız kazandırdı. Mayıs ayı başında sivrisineklerin kaynağında üremelerini önlemeye yönelik mücadele başlatan ekipler, Haziran ayıyla birlikte gece ilaçlamasına başladı. Muhtemel üreme noktalarından kaçan sivrisineklerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 30 kişi ve 7 araç görev alıyor. Havanın kararmasıyla ortaya çıkan sivrisineklerle etkin mücadele etmek amacıyla gece boyu araç üstü makinelerle ilaçlama yapılıyor. Program dahilinde yürütülen çalışmada her mahalle, haftada en az bir kez sokak sokak ilaçlanıyor.