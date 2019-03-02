İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe’de bir evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybederken anneleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 10 ve 7 yaşındaki çocukların cesetleri adli tıp morguna kaldırıldı.

İstanbul’da soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28'de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Her sabah ekmek almaya giden ailenin o sabah evden çıkmaması üzerine komşuları merak etti ve Boyraz ailesinin evine gidip kapıyı çaldılar. Kapının açılmamasının ardından evin pencerelerinden içeri bakan komşular, evdeki anne Gülay Boyraz, Salih Boyraz ile Hayrunnisa Boyraz'ın baygın halde yattıklarını farkettiler. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki Salih ile 7 yaşındaki Hayrunnisa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, anne Gülay Boyraz tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Babalarının ise o sırada evde olmadığı öğrenildi. Ailenin yakınları ile komşuları olay yerinde sinir krizi geçirdiler. Çocukların cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı.  

Metin Başar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.