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İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 3 yaralı

İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 3 yaralı
İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 3 yaralı

Sarıyer’de sokak ortasında karşılaşan husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflardan bir tanesi araçlarına binerek olay yerinden kaçtığı kavgada, ikisi silahlı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da sokak ortasında silahlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki taraf, gündüz saatlerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler yanlarında bulunan tabanca ile ateş açtı.

Aracı tekmelediler binip kaçmak isteyeni indirmeye çalıştılar

Trafikte yaşanan kavga seslerini duyan tarafların yakınları koşarak olay yerine gelip kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında bazıları şahısları ayırmaya çalışırken, bazıları ise araca binen şahısları kavga etmek için aşağıya indirmeye çalıştı. Sinirlerine hakim olamayan şahıslar, yolun ortasında duran araca tekme atarak zarar vermeye çalıştı.

Silahlar patladı şahıslar arabalara binerek kaçtı

Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu Güven B. Ve Yusuf Bera B. silahla vurularak, Ahmet B. isimli şahıs ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahların patlaması sonucu şahıslar araçlara binerek kayıplara karıştı. Bu sırada ailesi kavga eden genç bir kız ise, mahallede bulunan vatandaşlara 112'yi aramadıkları için sitemde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur
 

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