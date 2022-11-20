İstanbul'da şoke eden hırsızlık kamerada: Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Yusuf Tan, bir işyerinin önünden geçtiği esnada çatıdan kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. Kafası kanamaya başlayan adam, yere oturarak yardım bekledi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar adamın yanına geldi. Bu sırada yaralı şahsın ve çevredekilerin dalgınlığından yaralanan tekerlekli sandalyedeki bir kadın, yerdeki cep telefonunu dikkat çekmeden alarak sandalyesine koydu. Kadın ve yanındaki adam, “Geçmiş olsun” diyerek daha sonra bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra yaralı şahıs cep telefonunun olmadığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Beyoğlu Asayiş polisi hırsızları sandalyedeki süsten yakaladı

İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polisin dikkatini tekerlekli sandalyede demirlere takılmış süs çekti. Bölgede çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, tekerlekli sandalyeli kadının Taksim Cumhuriyet Altgeçidi'nde olduğunu gördü. Sandalyede inceleme yapan polis ekipleri, sandalyenin demirlerindeki süsten tespit ettiği Gizem E. ve yanındaki Erkan K.'yı kıskıvrak yakaladı. Aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalıştıkları belirlenen şahısların emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınarak emniyette ifadeleri alınan 2 şahsa “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Beyoğlu'nda bir kişinin başına taş düşmesi sonucu yaralanması ve sonrasında tekerlekli sandalyeli kadının telefonu çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, adamın yardım beklediği kadının ise ayağını kullanarak tekerlekli sandalye ile hareket edip telefonu çaldığı görülüyor.

Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.