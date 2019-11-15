İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da şoke eden olay kamerada

İstanbul'da şoke eden olay kamerada
İstanbul'da şoke eden olay kamerada

Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da şoke eden olay kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımda yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı. Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan kadının daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur
Doğan Can Cesur
Doğan Can CESUR

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.