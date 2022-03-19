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İstanbul'da suç örgütü operasyonu

İstanbul'da suç örgütü operasyonu
İstanbul'da suç örgütü operasyonu

İstanbul polisi, Mahşuk T. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince geçtiğimiz Aralık ayında Mahşuk T. liderliğindeki suç örgütüne 6 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Suç örgütünün faaliyetlerine devam ettiğini belirleyen ekipler, yeni operasyon için çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin yağma ve tehdit suçları işlediğini tespit eden polis, İstanbul, Edirne ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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