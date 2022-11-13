İstanbul'da suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da yakalanan ve Türkiye'ye iadesi istenen organize suç örgütü lideri Barış Boyun ile irtibatlı olduğu belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Suç örgütü ile bağlantılı, 'Silahlı tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arama kararı bulunan A.A. ile Ü.Ç. isimli şahısların Gazisomanpaşa'da bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonda A.A. ile Ü.Ç. isimli zanlılar yakalandı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

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