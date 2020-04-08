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İstanbul'da Süper Ay 'Evde kal' yazısıyla görüntülendi

İstanbul'da Süper Ay 'Evde kal' yazısıyla görüntülendi
İstanbul'da Süper Ay 'Evde kal' yazısıyla görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ‘Süper Ay’ İstanbul’da bu akşam görüntülendi. Gökdelenler arasında “Evde kal” yazısıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da Süper Ay 'Evde kal' yazısıyla görüntülendi - Tıkla İzle

Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay bulutların arasında seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay bu akşam da İstanbul'da görüntülendi. Gökdelenler arasında “Evde kal” yazısıyla birlikte görüntülenen Süper Ay, renkli görüntüler oluşturdu.

Süper Ay Nedir?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay'ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir.

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