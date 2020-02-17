İstanbul'da süt ve süt ürünlerine sıkı denetim

Türkiye'nin 81 ilinde yürütülecek olan ve 6 gün sürecek olan ürün bazlı gıda denetimleri bugün itibariyle başlatıldı. Ülke çapında eş zamanlı olarak yürütülen ve İstanbul'da da başlatılan denetimlerin ilk gününde, süt ve süt ürünlerinin üretildiği imalathaneler ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri denetleniyor.

Denetlenen imalathanelerde ekipler tarafından hileli gıda, çalışma izni, imalathanenin fiziki koşulları ve ürünlerin hammaddelerinin durumu gibi konular araştırılıyor. İlk gününde süt ve süt ürünleri sektöründe çalışmaların yapıldığı denetimler 6 gün sürecek ve her gün farklı sektörde denetimler yapılacak.

Denetimlerle ilgili konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nazif Koca, “39 ilçede 750 kontrol ile süt ve süt ürünlerinde denetime başladık. 6 gün sürecek. Çeşitli sektör ve ürün bazlı denetimlerimiz yapılacak. 2019'a baktığımızda 117 bin aktif işletmede 226 bin 380 denetim gerçekleştirmişiz. Şu anda da ilk denetim başladı. Hammaddeden üretim aşamaları ve son mamul haline dek denetimcilerimiz kontrolleri gerçekleştiriyor. Analiz sonucunda olumsuzluk çıkarsa idari yaptırım uygulayacağız” dedi.

Halit Arslan