İstanbul'da taksici terörü kamerada: Genç kızı tekme tokat darp etti

Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Genç kızı tekme tokat dövdü

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Bu sırada olaya gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darp edilen talihsiz kız, yaralandı.

Polis darpçı taksiciyi yakaladı

Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur



İLGİLİ HABER Kadıköy’de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada

İLGİLİ HABER Kadıköy’de polis ile korsan taksici arasında nefes kesen kovalamaca

İLGİLİ HABER Taksici ve yolcuların tekme tokat kavgası kamerada