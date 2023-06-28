İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil'



İstanbul'da yaşanan taksici vakalarına bir yenisi daha eklendi. Önceki akşam Bali uyruklu Ayu Girianjani yabancı uyruklu bir kadın, evine gitmek üzere Şişli'den Fatih Eminönü'ne gitmek için taksiye bindi. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksici, kadına laf atmaya başladı. Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, “para önemli değil” diyerek de sözlü tacizde bulundu. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur



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