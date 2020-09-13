İstanbul'da taksiciden örnek davranış

Bağcılar'dan geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla beraber taksiye binen bir genç, Merter'e gitmek istediğini söyledi. Genç yolculuk esnasında ise cüzdanını arka kapının cebine koydu. Merter'e varan çift ardından araçtan indi ancak genç içerisinde 800 lira olan cüzdanını araçta unuttu. Olayın ardından çalışmaya devam eden taksici Oğuz Kaan Ünver, ertesi gün aracını temizlemeye başladı. Temizlik esnasında arka koltuğa geçen Ünver, kapı cebinde cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı açan Ünver, taksiye binen herhangi bir müşterinin unuttuğunu düşünerek, kartlara bakmaya başladı. Kartlarda herhangi bir irtibat numarası bulamayan Ünver, cüzdanının içerisindeki bir kargo teslimat fişinde hem ad soyad hem de cep telefonu numarası olduğunu gördü. Bunun üzerine numarayı arayan Oğuz Kaan Ünver, gence ulaşarak cüzdanının kendisine olduğunu söyledi. Gençle buluşan Ünver, cüzdanı sahibine teslim etti. Yapılan insanlık karşısında sevinen genç, taksiciye teşekkür etti.

“Cüzdanlarda iletişim bilgisi olsun ki teslim edebilelim”

Olay hakkında konuşan taksici Oğuz Kaan Ünver, “Aracımızı temizlerken bir cüzdan bulduk. İçerisinde para vardı ve kimlik bilgisi yoktu. Cüzdandaki bir kargo teslim fişinden müşterimize ulaşıp cüzdanını teslim ettik. Müşterilerimizden cüzdanlarında mutlaka iletişim bilgileri olmasını istiyoruz ki kendilerine unuttukları emanetlerini teslim edebilelim” dedi.

Doğan Can Cesur