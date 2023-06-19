İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını belirtti. Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.

Peşinden gidip bir daha saldırdılar

Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur

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