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İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı

İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı
İstanbul'da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı

Ortaköy’de alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, hem içerisinde yolcu olan hem de seyir halinde olan taksiciye saldırdı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, trafiğe takılan taksicinin peşinden giderek bir daha saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul’da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan iki şahıs yoldan bir taksi çevirdi. Ancak taksici içeride yolcu olduğunu söyleyerek kendilerini alamayacağını belirtti. Şahısların ısrarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki şahıs, taksiciye yumruk ve tekme atarak saldırdı.

Peşinden gidip bir daha saldırdılar

Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur

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