İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Teklif kabul edildi! Dolu, boş, rezerveli...

İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Teklif kabul edildi! Dolu, boş, rezerveli...
İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Teklif kabul edildi! Dolu, boş, rezerveli...

İBB'nin 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' UKOME'de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerveli gibi ifadeler yer alacak.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kararla birlikte tüm taksilerde 3 ay içerisinde akıllı tepe lambaları yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) görüşüldü. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi” oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kararla birlikte tüm taksilerde 3 ay içerisinde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerveli ve S.O.S ifadeleri yer alacak.

Deniz Zeybek
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.