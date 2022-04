İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) nisan ayı toplantısında kabul edilen toplu ulaşıma yüzde 40'lık zam teklifi sonrasında taksiciler, taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Güncellemenin yapıldığı Bağcılar'daki servisin önünde dün başlayan kuyruk bugün de devam ediyor.

Bir yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Levent Serkan, “Zam geldi, iyi oldu yani. Bize bayağı bir etki ediyordu. Ben şahsen bırakmayı düşünüyordum ama şu anda çok iyi. Vatandaşlardan zam şikayeti almadım, onlar da farkında her şeyin yükseldiğinin. Bir şekilde bu zaman geçecek.Sadece yakıta değil, araba parçalarından tutun da her şeye zam geliyor. O yüzden şu an devam” dedi.

Toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan memnun olmayan taksi şoförü Ali Atak Demir, “Değişen bir şey olmayacak, sonuçta aldığımız ücretin hepsini yakıta veriyoruz. Bize yansıyan bir şey yok. Vatandaşa da yazık günah. Hayırlı uğurlu olsun yani ne diyelim. Mazot çok pahalı. Yakıta ya da yıkamaya veriyoruz aldığımızı” ifadelerine yer verdi.

Zamdan memnun olduğunu söyleyen taksici Mithat Şengüler, “3 saattir bekliyorum, hala sıra gelmedi. İlla ki bir rahatlama olur. Taksiciler açısından genelde bir rahatlama olur” şeklinde konuştu.

Deniz Zeybek - Armağan Yılmaz