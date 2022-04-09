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İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı
İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

İstanbul’da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kasımpaşa'da bir telefon tamircisinde meydana geldi. İçeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

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