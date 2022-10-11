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İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada

İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada
İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada

Kağıthane’de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılmıştı. Yaşanan saldırı öncesi tribün arkasında taraftarların birbirlerine girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yumruk, tekme ve çöp kovaları havada uçuştu.

İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırı öncesi tribünde yaşanan kavga kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı.

Doğan Can Cesur

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