İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezine bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçi ekipleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bir sokakta devriye görevini yaptıkları esnada sırada şüphe üzerine 34 TJZ 54 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Bekçiler ardından araç içerisindekilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Üzerindeki para tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı

Yapılan sorgulama sırasında araçta yolcu olarak bulunan Şemun G.'nin (51) belinin ön kısmındaki kabarıklık olduğunu fark ederek araçtan indirip arama yaptı. Şahsın üzerinde siyah poşet içerisinde toplam 116 bin 600 lira para olduğu tespit edildi. Şahsa bu parayı nereden kazandığı sorulduğunda Şemun G., çelişkili cevaplar verince bekçiler detaylı arama yaptı. Yapılan aramada şahsın pantolonunun iç kısmına saklanmış 5 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmaların ardından paraya el koyan ekipler Şemun G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şemun G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

