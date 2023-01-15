İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 134 parça bulundu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ortabayır Mahallesi'ndeki bir depoda tarihi eser niteliğinde para ve ziynet eşyası olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine deponun çevresinde fiziki takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında depoya baskın düzenledi. Baskında içerideki Dursun Ş.'yi (58) gözaltına alan polis, adreste arama yapmaya başladı.

Yapılan incelemeler sonucunda kitaplık dolabının üst kısmında beyaz bez poşet içerisinde çeşitli renk ve simgeler bulunan eski dönemleri ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 127 adet para, 4 Adet yüzük, 1 adet haç şeklinde obje, 1 adet üzerinde kırmızı taş olan obje, 1 adet kolye parçası toplamda 134 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi. Operasyon ve aramalar ise kameralara yansıdı.

134 parça tarihi eser ele geçirildi

Depodaki aramaların ardından Dursun Ş. ve ele geçirilen malzemeler emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Dursun Ş.'ye “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Dursun Ş., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur



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