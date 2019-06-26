İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan tablo biçiminde buhurdanlık, ünlü hattatların elinden çıktığı düşünülen Osmanlı ve İran el yazmaları Kuran-ı Kerim'in yanı sıra 13 adet Roma İmparatorluğu'nun değişik dönemlerinden kalma sikke, Osmanlı Devleti döneminde savaşçıların kullandığı kalkana ait parça ve çok sayıda el yazması kitap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen kuş figürlü objenin Selçuklu döneminden kaldığı ve bir müzeden çalındığı belirtildi. Yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen objenin hangi müzeden çalındığının araştırıldığı kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Oğuzcan Yazar