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İstanbul'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İstanbul'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kağıthane’de 3 şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekilmesi üzerine kavgada 20 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti. Diğer 2 şahıs ağır şekilde yaralandı.

İstanbul’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nusret Taşçar (20) ve diğer iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Kısa süreli çatışma sonucunda 3 şahıs vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı. Kavganın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 3 genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmeleri için çevre hastanelere götürdü. Nusret Taşçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı iki şahsın ise, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayın neden çıktığı ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Burak Uğur

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