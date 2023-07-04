İstanbul'da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul'da bulunan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi. Öte yandan Sazlıbosna Gölü ve çevresi dron ile görüntülendi.

Batuhan Toprak - Ahmet Faruk Sarıkoç



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