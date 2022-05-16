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İstanbul'da tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı

İstanbul'da tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı
İstanbul'da tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için kilosunu 70 liradan hurdacıya satan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

İstanbul’da tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis ekipleri, işyerine gelen şahıslara bozuk para satıldığından şüphelenerek harekete geçti.

Bozuk paralarım kilosunu 70 liradan satın almışlar

İşyeri sahibi Ramazan Y.'nin yanına giden polis ekipleri, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu. Ramazan Y. polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi. Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyete götürülen şahsılara ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Doğan Can Cesur
 

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