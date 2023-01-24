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İstanbul'da tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kamerada

İstanbul'da tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kamerada
İstanbul'da tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kamerada

Mega kentin çeşitli noktalarında yaşanan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kameralara yansıdı. Kadıköy’de iki şahıs kadınlara laf attığı iddia edilen genci feci şekilde dövdü. Taksim’de iki grup tekme ve yumruklarla cadde ortasında dövüştü. Fatih’te iki grup bıçaklarla birbirlerine saldırınca ortalık karıştı. Esenler’de trafikte yol verme yüzünden iki sürücü birbirine girdi.

İstanbul’da tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'un çeşitli noktalarında şahıslar arasında geçtiğimiz aylarda tekme, yumruk ve bıçaklı kavgalar yaşandı. Kadıköy'de iki şahıs kadınlara laf attığı iddia edilen genci feci şekilde dövdü. Taksim'de de iki grup tekme ve yumruklarla cadde ortasında dövüştü. Fatih'te de iki grup bıçaklarla birbirlerine saldırınca ortalık karıştı. Esenler'de de trafikte yol verme yüzünden iki sürücü birbirine girdi. Yaşanan kavgalar ise cep telefonu kameralarına yansırken, olaya karışanların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur
 

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