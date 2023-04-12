İstanbul'da terör operasyonu: 15 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Söz konusu terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde İstanbul'un 8 ayrı ilçesinde 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, bu kişilere ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sadık Kahraman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.