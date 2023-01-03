İstanbul'da terör operasyonu: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü yayın organları aracılığı ile Türkiye'ye yönelik eylem yapılması, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcısı tarafından yayınlanan tehdit içerikli videonun M.A. isimli şahıs tarafından oluşturulduğunu tespit etti. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen şüpheli, 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelenirken, şüphelinin Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoyu kendisi tarafından çektiği belirlendi. Şüphelinin terör örgütüne katılırken çekilen video da operasyonda ele geçirildi. Terör şüphelisinin Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik "Yalnız Kurt" eylemi arayışı içerisinde olduğu tespit edildi. Terör şüphelisinin adresinde yapılan aramada ise DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakların ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile "Yalnız Kurt" eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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