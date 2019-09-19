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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2'si kadın 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2'si kadın 8 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2'si kadın 8 gözaltı

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2‘si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ayağına yönelik operasyon düzenledi. Örgüt adına faaliyette bulunduğu, Suriye'deki çatışma bölgelerine gidip geldiği ve maddi destek sağladıkları iddia edilen yabancı teröristlere yönelik Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, 6 ilçede yapılan baskınlarda, 2'si kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ'lılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman

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