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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Kentin 7 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah erken saatlerde operasyonun düğmesine basan emniyet birimleri, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'da 10 farklı adrese baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, örgüt içerisinde çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında bulunan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özel Harekat Timlerince gerçekleştirilen baskınlarda, çok sayıda örgütsel doküman ile telefon ve bilgisayar gibi çeşitli dijital materyale el konuldu. İstanbul genelindeki örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.

Sadık Kahraman
 

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