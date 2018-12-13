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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için yeni bir çalışma başlattı. 

Söz konusu soruşturma kapsamında dün gece Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık eden, eleman temin eden ve lojistik destek sağlayan 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerin, İstanbul'dan Suriye ve Irak gibi çatışmalı sahalara eleman temin ettikleri, örgüte maddi menfaat sağlayıp lojistik destek arayışında oldukları öğrenildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise DEAŞ'a katılıma dönük propaganda ifadelerinin bulunduğu dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.  

Sadık Kahraman
 

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